Web TV Dünya Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaosa destek!

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaosa destek!

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaosa destek!
29.01.2020 | 18:15

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'yu kaosa sürükleyecek olan sözde "Yüzyılın Anlaşması" için Müslüman coğrafya ne yorum yaptı?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaosa destek! 01:34
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaosa destek! 29.01.2020 | 18:15
Filistin'de Trump'ın kaos planı protesto ediliyor 04:01
Filistin'de Trump'ın kaos planı protesto ediliyor 29.01.2020 | 15:29
Trump açıkladığı tek yönlü Ortadoğu planını uygulanabilir mi? 05:36
Trump açıkladığı tek yönlü Ortadoğu planını uygulanabilir mi? 29.01.2020 | 12:22
Trump tek yönlü ortadoğu planını açıkladı 05:36
Trump tek yönlü ortadoğu planını açıkladı 29.01.2020 | 12:19
Çin'deki ölümcül Corona Virüsü nasıl bulaşıyor? Belirtileri neler? Hastalar nasıl ölüyor? Corona Virüsü bulaşan hastalar iyileşebilir mi? 03:06
Çin'deki ölümcül Corona Virüsü nasıl bulaşıyor? Belirtileri neler? Hastalar nasıl ölüyor? Corona Virüsü bulaşan hastalar iyileşebilir mi? 29.01.2020 | 09:40
Tüm dünyanın korkulu rüyası 'Corona Virüsü'nün tüm detayları! 03:06
Tüm dünyanın korkulu rüyası 'Corona Virüsü'nün tüm detayları! 29.01.2020 | 09:37
Çin'de ortaya çıkan Korona virüs biyolojik silah mı? 01:05
Çin'de ortaya çıkan Korona virüs biyolojik silah mı? 29.01.2020 | 09:31
Çin'de ölümcül Korona virüsünün yayıldığı Vuhan şehrinde halktan yönetime tepki! 01:11
Çin'de ölümcül Korona virüsünün yayıldığı Vuhan şehrinde halktan yönetime tepki! 29.01.2020 | 09:20
Mahmud Abbas: Kudüs satılık değildir! Bin defa reddediyoruz 14:34
Mahmud Abbas: Kudüs satılık değildir! Bin defa reddediyoruz 28.01.2020 | 23:51
Bu yapılan anlaşma değil, plandır! 03:50
"Bu yapılan anlaşma değil, plandır!" 28.01.2020 | 20:54
ABD Başkanı Trump, Ortadoğu'daki yeni kaos planını açıkladı 22:57
ABD Başkanı Trump, Ortadoğu'daki yeni kaos planını açıkladı 28.01.2020 | 20:51
Çin'de yaşayan Türk öğretmen Corona virüsü hakkındaki gerçekleri anlattı! 04:00
Çin'de yaşayan Türk öğretmen Corona virüsü hakkındaki gerçekleri anlattı! 28.01.2020 | 16:24
Darbeci Hafter, Libya Trablus'ta okula saldırı düzenledi! Ölü ve yaralılar var... 04:03
Darbeci Hafter, Libya Trablus'ta okula saldırı düzenledi! Ölü ve yaralılar var... 28.01.2020 | 15:30
Çin'de ölümcül Korona virüsüne yakalanan hastaların kan donduran ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! 00:28
Çin'de ölümcül Korona virüsüne yakalanan hastaların kan donduran ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! 28.01.2020 | 13:15
ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ depremi telefonu 00:59
ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ depremi telefonu 28.01.2020 | 11:07
Teksas Üniversitesi'nden Prof. Dr. Benjamin Neuman'dan Çindeki ölümcül korona virüsü hakkında açıklama 04:27
Teksas Üniversitesi'nden Prof. Dr. Benjamin Neuman'dan Çindeki ölümcül korona virüsü hakkında açıklama 28.01.2020 | 11:12
The Simpsons Kobe Bryant kehaneti ile gündemde 00:05
The Simpsons Kobe Bryant kehaneti ile gündemde 28.01.2020 | 10:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya'da 04:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya'da 27.01.2020 | 17:46
Çin'de Korona virüs alarmı! AVM ve sokaklar bomboş... 02:00
Çin'de Korona virüs alarmı! AVM ve sokaklar bomboş... 27.01.2020 | 17:26
Dünya, Kobe Bryant'ın nasıl öleceğini yıllar önceden bilen bu çizgi film sahnesini konuşuyor! 00:19
Dünya, Kobe Bryant'ın nasıl öleceğini yıllar önceden bilen bu çizgi film sahnesini konuşuyor! 27.01.2020 | 12:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN