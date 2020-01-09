Tahran'da "ABD'ye ölüm" sloganları!
İran'ın Irak'taki Amerikan üslerini vurması İranlıları sokağa döktü. İran'ın başkenti Tahran'da halk ellerinde Amerika tarafından öldürülen Süleymani fotoğraflarıyla kutlama yapıyor. Amerika'dan intikamını aldığını savunan İranlılar sloganlar eşliğinde başkent Tahran'da tur attı.
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