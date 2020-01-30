Taksicinin Wuhan'dan gelen yolcuyu korona virüs korkusuyla taksiden indirdiği anlar kamerada!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs yüzünden ülkede yaşayanlar korku halinde yaşamaya devam ediyor. Ölümcül virüs korkusunu en net anlatan bu görüntülerde taksi şoförü, araca aldığı yolcusunun Wuhan'dan geldiğini ve öksürdüğünü görünce paniğe kapıldı. Taksi şoförünün yolcuyu araçtan indirdiği anlar anbean görüntülendi.