Tayland'da alışveriş merkezinde katliam yapan asker öldürüldü | Video
Tayland'da alışveriş merkezindeki katliamda ölü sayısı 26'ya yükselirken, saldırıyı gerçekleştiren askerin ölü olarak ele geçirildiği duyuruldu.ayland'da gece saatlerinde komutan ve 2 subayı öldürdükten sonra çaldığı silahlar ve bir askeri araçla terör estiren Taylandlı asker Jakrapanth Thomma, Nakhon Ratchasima şehrinde girdiği Terminal-21 isimli alışveriş merkezinde 21 kişiyi öldürmüş, 33 kişiyi de yaralamıştı. Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, güvenlik güçlerinin Tayland'ın kuzeydoğusunda yaşanan olayda 17 saat sonra askerin öldürüldüğünü açıkladı. Anutin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Durumu sonlandırdığı için polis ve orduya teşekkür ederim. Saldırgan öldü" ifadelerini kullandı.
Alışveriş merkezinde saatlerce süren rehin alma olayı, özel kuvvetler polisinin yaptığı operasyonla son erdi. Otomatik silah seslerinin duyulduğu operasyonda 1 güvenlik görevlisinin öldüğü, diğer 2'sinin de yaralandığı bildirildi. Yaşanan olayın ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 33'e yükseldiği belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:32
Tayland'da alışveriş merkezinde katliam yapan asker öldürüldü | Video 09.02.2020 | 10:37
00:17
02:27
Wuhan’da polis kapı kapı gezip ateş ölçüyor | Video 07.02.2020 | 18:05
01:02
02:56
00:24
Ünlü boksör kameralar önünde eşinin boğazını sıktı! | Video 06.02.2020 | 10:49
00:24
Ünlü boksör kameralar önünde eşinin boğazını sıktı 06.02.2020 | 10:08
00:34
Ukrayna’da eli silahlı şahıs alışveriş merkezini birbirine kattı | Video 05.02.2020 | 18:29
00:31
Uçakta 'koronavirüs' şakası yaptı, gözaltına alındı 05.02.2020 | 17:24
01:11
00:20
Hindistan'da koca vahşeti: Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü | Video 05.02.2020 | 16:14
00:39
PKK'dan okul ve camiye füzeli saldırı! | Video 05.02.2020 | 12:21
00:55
Mehteran Birliği ilk kez yürüdüğü İspanya'da herkesi etkiledi | Video 05.02.2020 | 11:12
02:34
02:27
00:40
Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı | Video 04.02.2020 | 18:22
00:22
Korona’ya karşı scooter ile koruma | Video 04.02.2020 | 18:22
11:32
Rejimin İdlib saldırısını uzmanlar değerlendirdi 04.02.2020 | 17:14
09:03
00:13
Çin'de maskesiz dolaşan bir kadın yetkili tarafından böyle dövüldü | Video 04.02.2020 | 16:01