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Tayland'da alışveriş merkezinde katliam yapan asker öldürüldü | Video

Tayland'da alışveriş merkezinde katliam yapan asker öldürüldü | Video
09.02.2020 | 10:37

Tayland'da alışveriş merkezindeki katliamda ölü sayısı 26'ya yükselirken, saldırıyı gerçekleştiren askerin ölü olarak ele geçirildiği duyuruldu.

ayland'da gece saatlerinde komutan ve 2 subayı öldürdükten sonra çaldığı silahlar ve bir askeri araçla terör estiren Taylandlı asker Jakrapanth Thomma, Nakhon Ratchasima şehrinde girdiği Terminal-21 isimli alışveriş merkezinde 21 kişiyi öldürmüş, 33 kişiyi de yaralamıştı. Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, güvenlik güçlerinin Tayland'ın kuzeydoğusunda yaşanan olayda 17 saat sonra askerin öldürüldüğünü açıkladı. Anutin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Durumu sonlandırdığı için polis ve orduya teşekkür ederim. Saldırgan öldü" ifadelerini kullandı.
Alışveriş merkezinde saatlerce süren rehin alma olayı, özel kuvvetler polisinin yaptığı operasyonla son erdi. Otomatik silah seslerinin duyulduğu operasyonda 1 güvenlik görevlisinin öldüğü, diğer 2'sinin de yaralandığı bildirildi. Yaşanan olayın ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 33'e yükseldiği belirtildi.

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