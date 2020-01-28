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Teksas Üniversitesi'nden Prof. Dr. Benjamin Neuman'dan Çindeki ölümcül korona virüsü hakkında açıklama

28.01.2020 | 11:12

Çin’de ortaya çıkan yeni tip korona virüs dünyayı alarma geçirdi. Virüsün hem Asya ülkelerinde hem de ABD ve Avrupa’da hızlı yayılması pek çok farklı soru işaretini de beraberinde getirdi. ABD Teksas A&M Üniversitesi Prof. Dr. Benjamin Neuman virüsün özelliğini ve neden ölüme neden olduğunu A Haber’e değerlendirdi. Virüsün yarasa kaynaklı olabileceğine değinen Neuman, virüsün birkaç aşamadan geçerek mutasyona uğramış olabileceğini belirtti.

"HASTALIK BİR AYLIK BİR SÜREÇTE CİĞERLERE HASAR VERİYOR"

Prof. Benjamin Neuman: "Bu virüsün SARS'a oldukça benzer olduğu biliyoruz. Virüsün hangi kategoriye ait olduğuna dair bir sınıflama yapsak SARS'ın bir parçası olarak değerlendirebiliriz. Korona virüsü ciğerlere hasar veriyor ama bunu neredeyse bir aylık bir periyod içerisinde gerçekleştiriyor buda çok sayıda ölüme neden oluyor. Virüsün şuanda bir tedavisi yok, doğrudan iyileşme sağlayacak bir ilaç bulunmuyor yalnızca hastanelerde semptomları iyileştirmeye çalışıyorlar, hastaların ciğerlerinin su toplamaması için uğraşıyorlar. Oksijeni ciğerlerde tutabilmek için solunum cihazı kullanıyorlar ama bu uzun bir süreçtir. Bir ay boyunca her gün ciğerleriniz dolarken ve çok az bir şekilde nefes alırken bir yatakta yattığınızı düşünün… Bu ruhsal olarak da oldukça zor bir durumdur." ifadesinde bulundu.

Virüsten korunmak için alınacak önlemleri şu şekilde sıralayan Neuman: "Yüz maskesi kullanılabilir ancak özel olarak yüzünüze kalıp gibi yerleşen maskeler daha idealdir, aksi takdirde boşluk kaldığında enfeksiyon kapılabilir. Bu virüs nedeniyle hasta olan birinin yanında değilseniz sadece normal bir gribe karşı aldığınız önlemler yeterli olur. Ellerinizi yıkayıp, kişisel temizliğinize dikkat etmeniz yeterlidir." şeklinde değerlendirdi.

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