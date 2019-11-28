Teksas'da kimya tesisinde yangın!

Teksas eyaletinde bir kimya tesisinde bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar patlamanın 48 km öteden bile hissedildiğini söyledi. Çevredeki evler ve araçların camları kırıldı. Patlamanın ardından tesisten alevler hızla yayıldı. olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler yangını söndürmeye çalışırken bir patlama daha yaşandı. O anlar kameralara yansıdı.