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Tel Abyad şehircilik hizmetlerine kavuşuyor

20.11.2019 | 17:59

Uzun yıllar terör örgütü PKK/YPG kontrolünde bulunan ve hiçbir şehircilik hizmeti alamayan Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde bozuk olan yollarda asfalt çalışmaları yapılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatının ardından sağlık hizmetleri, içme suyu ve gıda imkanlarına kavuştu. Yolları bozuk olan Tel Abyadlılar, Türkiye'ye teşekkür etti.

Önceki gün Akçakale Sınır Kapısından başlayarak ilçe merkezine kadar hafriyat kaldırma ve temizlik işleri gerçekleştiren Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi'ne bağlı ekipler, dün de ilçe merkezindeki yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Karayolları Bölge Müdürlüğü araç ve personelinin görevlendirildiği Tel Abyad'da 60 ton sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlanırken, uzun yıllardır bozuk yollar nedeniyle sıkıntı yaşayan Tel Abyad halkı Türkiye'ye teşekkür etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla Tel Abyad'da bulunan kamuya ait binaların envanter çalışmalarının devam ettiği, hasarlı ve kullanılamaz haldeki bina ve tesislerin onarılarak yeniden burada yaşayan halkın hizmetine sunulacağı öğrenildi.

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