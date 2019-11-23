Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı
MSB: YPG/PKK, Tel Abyad’ın sanayi bölgesinde sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20’den fazla kişi yaralandı.
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