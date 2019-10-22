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Terör örgütü yandaşları Türk kahvehanesine saldırdı

22.10.2019 | 18:19

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Herne kentinde, terör örgütü PKK/PYD yandaşları Türk kahvehanesine saldırdı. Polis, iki grubu ayırmak için biber gazı kullandı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Herne kentinde akşam saatlerinde terör örgütü PKK/PYD yandaşları Türk kahvehanesine saldırdı. Yaklaşık 60 kişilik terör örgütü yandaşı grup kahvehanenin önüne geldi. Grup, Türk gençlerine sözlü saldırıda bulundu. Daha sonra ellerindeki sopalarla Türk gençlerine saldırdı. Çıkan olaylarda biri ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Ağır yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, iki grubu ayırmak için biber gazı kullanırken, bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi.

TERÖR YANDAŞLARININ SALDIRILARI ENDİŞE VERİCİ
Polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından olaylara karışanları tespit edip, cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Geçtiğimiz günlerde de aynı yerde, terör örgütü yandaşları bir kahvehane ve dükkana saldırmıştı. Polisin yeterli önlem alamadığını söyleyen Türkler, kendilerine ait iş yerleri ile camilerin korunmasını istedi.

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