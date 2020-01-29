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Trump açıkladığı tek yönlü Ortadoğu planını uygulanabilir mi?

29.01.2020 | 12:22

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin’i devre dışı bırakarak 'Yüzyılın Anlaşması' isimli planı birlikte sundu. Kudüs ve Yahudi yerleşimleri üzerinde tam kontrol veren anlaşma, Başkenti doğu Kudüs olan Filistin devletinden söz ediyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret, A Haber’e yaşanan süreci değerlendirdi.

DOÇ. DR. MESUT ŞÖHRET "KABUL EDİLECEĞİNE İHTİMAL VERMİYORUM"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret: " Trump'ın yaptığı "Yüzyılın Barış Planı" tamamen barış getirmekten uzak bir plan olduğunu söylemek gerekir. Öncelikle devletler hukukuna göre bir devletin kurulabilmesi için 3 temel faktör gerekiyor. 1. Nüfus, 2. Toprak, 3. ise egemenliktir. Dolayısıyla böyle bir planın barış getirmesi ve bağımsız bir devlet kurulması mümkün değildir. Dünya ve Filistinliler tarafından kabul edileceğine ihtimal vermiyorum. Kendilerine göre bir plan yapmışlar ve bu planın tüm dünya tarafından kabul edilmesini bekliyorlar. İnsanlara ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi bir yaklaşım içine girdiklerini görüyorum." şeklinde değerlendirdi.

İslam ve Arap dünyasından gelecek reaksiyonların önemli olduğunu vurgulayan Şöhret: " AB ve diğer bölgesel kuruluşlardan ciddi tepkiler geleceğini düşünüyorum. Buna ek olarak Birleşik Arap Emirliklerinin, Suudi Arabistan'ın ve Mısır'ın bu planı desteklemelerine anlam veremiyorum. İslam dünyasının kutsal yeri değilmiş gibi davranmaları bana gerçekçi gelmiyor." ifadelerinde bulundu.

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