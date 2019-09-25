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Trump, BM Genel Kurulu’nda Çin, İran ve Venezuela'yı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Kurulu’nda hitap etti. Burada kritik mesajlar veren Trump, İran ve Çin başta olmak üzere Venezuela lideri Maduro'yu hedef aldı. Trump, "Ayrımcılık dünyada devam ediyor harekete geçmemiz lazım" dedi. İran'ı tehdit eden Trump, "İran'a yaptırımlar sürecek, daha sert yaptırımlar gelecek." açıklamasında bulundu. Trump Çin'e yüklendi ve "Çin'in 5 yıllık kalkınma planını geliştirmek için para çaldılar. Çin, ABD şirketlerinin çiplerini kopyaladı" şeklinde konuştu.

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Trump, BM Genel Kurulu’nda Çin, İran ve Venezuela'yı hedef aldı
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