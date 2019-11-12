Trump, kurşun geçirmez camın arkasından konuştu
ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü nedeniyle New York'ta düzenlenen anma törenine katıldı. Trump, Gaziler Günü töreninde konuşmasını güvenlik gerekçesiyle kurşun geçirmez camın ardından gerçekleştirdi.
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