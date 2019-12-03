Trump- Macron görüşmesine bu soru damga vurdu
Londra'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Başbakanı Emmanuel Macron açıklamalarda bulundu.
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