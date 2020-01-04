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Tümgeneral Karataş "Bu coğrafyada İran ile birbirimize ihtiyacımız var"

04.01.2020 | 09:18

ABD’nin İran komutanına yaptığı nokta operasyonunu ve bundan sonraki yaşanacak süreci Emekli Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş A Haber’e değerlendirdi.

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, ABD'nin Kasım Süleymani'ye daha önce de suikast girişiminde bulunduğuna yönelik iddiaların olduğunu ve Süleymani'nin silahlı insansız hava araçları tarafından yapılan bir taarruzla öldürüldüğünü aktardı.

"ABD BU SUİKAST İLE IRAK'TA BİR KÖPRÜSÜNÜ KAYBETTİ"

ABD'nin durumunu değerlendiren Karataş; "ABD başkanı özellikle Suriye'de en son Türkiye'nin yapmış olduğu Barış Pınarı Harekatı ile yenilgiye uğradı. Irak'ta ise sözde barış ve demokrasi getireceğini söyleyen ABD, hayal kırıklığına uğradı, bölgede İran'ın etkisi arttı." dedi.

Irak'ta ki Büyükelçiliğe yapılan işgale dikkat çeken Karataş; "ABD elçiliğini bile koruyamayacak düzeyde bir profil çizmeye başladı." diye belirtirken; ABD'nin bu suikasti düzenleyerek ırakta bir köprüsünü kaybettiğini de dile getirdi.

"İRAN 15 TEMMUZ'DA YANIMIZDAYDI, BİZDE BU KÖTÜ GÜNDE ONLARIN YANINDA OLMALIYIZ."

15 Temmuz Darbe Girişimi gecesinde ilk geçmiş olsun mesajının İran'dan geldiğini hatırlatan Tümgeneral Karataş;

"Kasım Süleymani'nin cenazesine resmi olarak katılım sağlamamamız önemli bir girişim olacaktır. Suriye'de ve 15 Temmuz'da yanımızda olan İran'ın böyle kötü bir günde bizde yanında olmalıyız. Bu coğrafyada birbirimize ihtiyacımız var." diye konuştu.

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