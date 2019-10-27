Web TV Dünya Türk aileler, İsveç'te ilkokul çocuklarının beyninin Türk düşmanlığıyla yıkanmasına böyle isyan etti

Türk aileler, İsveç'te ilkokul çocuklarının beyninin Türk düşmanlığıyla yıkanmasına böyle isyan etti

27.10.2019 | 15:52

İsveç'te ilkokullarda çocuklara zorunlu olarak izletilen 'Lilla Aktuellt' adlı televizyon programında, Türkiye aleyhinde skandal ifadeler kullanıldı. Televizyon programında Türkiye'nin Hristiyan ve Kürtleri katleden devlet olarak gösterilmesine Türk aileleri tepki gösterdi.

İsveç'teki eğitim skandalına tepki gösteren aileler, ülkede devlet eliyle ilkokul çocuklarının beyinlerinin Türk düşmanlığı ile yıkandığını ifade etti. Türk ailelerin benzer şikayetleri Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliği'ni harekete geçirdi. Büyükelçilik, yaşananlarla ilgili yayıncı kuruluştan özür beklendiği talebini iletti.



SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Zeliha Cömert Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilkokula giden çocuğunun, kendisine 'Türkiye'nin neden Kürtleri ve Hristiyanları katlettiğini?' sorduğunda şoke olduğunu belirtti. Oğluna bunu nerden çıkardığını sorduğunda, 'Okulda Lilla Aktuellt izledik orda öğrendim?' cevabını aldığını söyledi. Zeliha Cömert Taşkın, paylaşımının devamında okul yönetimine tepki göstererek, çocuklar arasında Türk-Kürt ayrımcılığı yapıldığını, oysa Türkiye?nin sadece bir terör örgütü ile mücadele ettiğini, hiç kimseye saldırmadığını, okul yönetimine aktardığını paylaştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:21
Türk aileler, İsveç'te ilkokul çocuklarının beyninin Türk düşmanlığıyla yıkanmasına böyle isyan etti 27.10.2019 | 15:52
01:32
DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü oda ilk defa böyle görüntülendi! 27.10.2019 | 15:39
05:43
Norveç'te PKK'lı hainlerin saldırdığı aile A Haber'e konuştu! 27.10.2019 | 13:40
01:04
Kuzey Makedonya'da 'Türkiye ile Dayanışma Mitingi' 27.10.2019 | 09:29
00:53
PKK yandaşları Volkswagen binasına saldırdı 26.10.2019 | 20:42
01:59
ABD'de yangın! 2 bin kişi tahliye edildi 26.10.2019 | 10:06
01:17
Telabyad’ta bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı 25.10.2019 | 18:19
02:15
Motosiklete el koymak isteyen polislere saldırdılar 25.10.2019 | 17:39
01:45
California alevlere teslim oldu 25.10.2019 | 17:36
01:52
Şili'de eylemciler polisle çatıştı 25.10.2019 | 17:29
02:12
PKK'ya katılan İngiliz mahkemesi sonuçlandı 25.10.2019 | 15:40
02:16
Kadın yolcuyu korumak isterken otobüs sürücüsünden dayak yedi 25.10.2019 | 14:26
00:59
Cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi gözaltına alındı 25.10.2019 | 12:17
01:37
Soğutuculu TIR dorsesinde ölüme yolculuk 25.10.2019 | 11:15
02:25
Rusya’dan kritik Suriye açıklaması: 300 Rus askeri polisi Suriye'de 25.10.2019 | 10:26
00:29
Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi saniyeler içinde kurtardı 25.10.2019 | 09:55
02:50
Teröriste 'devlet adamı' muamelesi! 24.10.2019 | 22:45
02:36
İspanya’da diktatör Franco’nun mezarı nakledildi 24.10.2019 | 19:07
01:27
1 yaşındaki bebek ölümden döndü 24.10.2019 | 11:29
00:44
Rusya'da kaza yapan araçlar yayaları ezip geçti 24.10.2019 | 10:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN