Türkiye resmen duyurdu! Bağdadi'nin kız kardeşi yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'ın ABD operasyonunda ölen eski lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin kız kardeşi, Türk güvenlik güçleri tarafından Suriye'de yakalandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalandığını Twitter paylaşımıyla doğruladı.
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