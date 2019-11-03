Türkiye'nin çalışmaları Tel Abyad'a umut oldu! Hastane onarılıyor
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Tel Abyad'da teröristlerin kaçarken yaktığı hastane, Sağlık Bakanlığınca onarılıyor.
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