Ünlü boksör kameralar önünde eşinin boğazını sıktı
ABD'nin Florida eyaletinde hayır işleri için yapılan bir basketbol maçına katılan dünyanın en iyileri arasında gösterilen tüy siklet boksör Gervonta Davis, seyirciler arasında bulunan eşinin boğazını sıktı. Gözü dönmüş adam, kadını boğazından tutarak saha dışına kadar sürükledi.
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