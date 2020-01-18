Washington-Tahran hattındaki son durum ne?

İran Ukrayna’ya ait yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdüğünü itiraf etmesi üzerine ülkede sokaklar tekrar protestolara teslim oldu. Washington-Tahran hattındaki son durumu ve karışıklığın perde arkasını Katar Üniversitesi Prof. Mahjoob Zweiri A Haber’e değerlendirdi.

"GERİLİMİ AZALTMAK İÇİN ADIMLAR ATILDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Mahjoob Zweiri; "İran ilk birkaç gün uçağın düşmesiyle ilgili bir sorumluluk kabul etmedi. Daha sonra ise aniden bu kazadan sorumlu olduklarına dair bir açıklama geldi. Bu İran hükümetine ciddi bir zarar verdi. Ek olarak Amerika'nın olaya müdahil olması İranlılara her zaman kötü gözüküyor. Çünkü Amerika'nın müdahaleleri İran'da hiçbir zaman bir değişime neden olmamıştır." şeklinde konuştu.

Tahran hükümetinin yeni bir saldırıya sıcak bakıp bakmadığına ise Zweiri; "Kimsenin yeni bir savaş çıkarma gibi bir niyeti yok. Bazen yapılan hatalar nedeniyle olaylar değişir. Amerika'nın her harekete vereceği bir cevabı olacaktır. Bu tüm bölgenin istikrarını etkiler. Bu yüzden gerilimi azaltmak için adımlar atıldığını görüyoruz." dedi.

"MÜZAKERE MASASINA OTURMA İHTİMALİ SÖZ KONUSU "

Müzakere sürecini değerlendiren Prof. Mahjoob Zweiri; "Müzakere masasına oturma ihtimali var, koşullara bakılacak avantaj ve dezavantajlar değerlendirilecek. Ancak bu her iki taraf içinde çok fazla diplomatik çaba gerektiriyor. Bence İran hükümeti ekonomik ve politik olarak ciddi bir baskı hissediyor, bu da taraflar arasında iletişim kurulması ihtiyacını artırıyor ama İranlıları müzakereye ikna etmek zor olacaktır." ifadesini kullandı.