Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel

Terör örgütü FETÖ işbirliği ile ABD'de Türkiye karşıtı bir panel yapıldı.Türkiye ve Katar'ı hedef alan çalışmalarıyla bilinen "Investigative Journal" adlı kuruluş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iş birliğinde Washington'da düzenlenen panelde Türkiye'ye karşı kara propaganda yaptı. AA ekibi, programa daha önce kayıt yaptırmış olmasına rağmen gerekçe gösterilmeden salona alınmadı.