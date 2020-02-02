WhatsApp kullananlara büyük şok! Birleşmiş Milletler, WhatsApp uygulamasını yasakladı...

WhatsApp kullanıcılarına son dakika şok yasaklanma haberi! Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp kullanıcılarına büyük şok! Birleşmiş Milletler (BM) çalışanlarına WhatsApp mesajlaşma uygulamasını güvenlik açıkları sebebiyle yasakladı. Geçtiğimiz günlerde Amazon'un patronu Jeff Bezos'un telefonunun da WhatsAppp'taki güvenlik açıkları sayesinde kırılarak mesajlarının ele geçirildiği ortaya çıkmıştı. Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, WhatsApp mesajlaşma uygulamasının güvenlik açıklarının içerdiği tehlikeleri ve yasaklanma sebebini canlı yayında değerlendirdi.