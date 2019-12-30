Web TV Dünya Yaya geçidinden geçen 5 yaşındaki çocuk son anda ölümden böyle kurtuldu!

Yaya geçidinden geçen 5 yaşındaki çocuk son anda ölümden böyle kurtuldu!

30.12.2019 | 16:14

Çin'de yaya geçidinden geçen çocuğa fark eden panelvan sürücüsü, son anda direksiyonu kırarak direğe çarptı. Aracın direğe çarptığını gören küçük çocuk, korkuyla kendisini yere attı. O anlar trafik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Çin'in Anhui bölgesindeki Mingguang kentinde meydana geldi. Trafik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 5 yaşındaki çocuğun yaya geçidinden karşıya koştuğu, o sırada panelvan tipi aracın hızla geldiği görüldü. Çocuğu son anda fark eden sürücü, direksiyonu sağa çevirerek yolun kenarında bulunan trafik direğine çarparak durabildi. Aracın direğe çarptığı gören çocuk ise korkuyla kendisini yere attı. Küçük çocuğun yalnız başına karşıya geçmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları, ailesine tepki gösterdi.


Polis, otoyol ve sokak aralarında çocuklara dikkat edilmesi ve ellerinden tutulması konusunda aileleri uyardı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:15
Yaya geçidinden geçen 5 yaşındaki çocuk son anda ölümden böyle kurtuldu! 30.12.2019 | 16:14
02:12
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığı ortaya çıktı! 30.12.2019 | 15:06
01:25
Amsterdam’da İdlib’deki saldırılar protesto edildi 29.12.2019 | 18:05
00:22
Suudi Arabistan'da sahnede 4 sanatçıyı bıçaklayan saldırgan idam cezasını çarptırıldı 29.12.2019 | 18:05
04:57
ABD'li sanatçı Della Miles Türk otomobiline talibim 28.12.2019 | 15:44
01:03
Somali'de bombalı saldırı: 61 ölü var 28.12.2019 | 12:03
00:59
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü! 27.12.2019 | 09:30
02:16
Ülke şokta! Engelli çocuklarını diri diri toprağa gömüp iyileşmesini beklediler... 27.12.2019 | 08:31
00:59
Libya'da Türk gazetecilerin aracına yapılan roketli saldırı anı kamerada! 25.12.2019 | 17:06
01:19
Rus blogger, şov için cipini helikopterden attırdı 25.12.2019 | 11:51
00:50
Manhattan Central Park'taki atlı faytonlar New York'un en önemli simgelerden biri olarak göreve devam ediyor 25.12.2019 | 11:43
00:54
Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı 25.12.2019 | 11:34
01:41
Çin'de kar ve buz heykeli festivali başladı 24.12.2019 | 18:18
00:15
Suudi Arabistan'da öğrenci servisi alev alev yandı: 1'i ağır 4 yaralı 24.12.2019 | 18:18
00:57
Yemen’de domuz gribinden 8 kişi öldü 24.12.2019 | 18:18
01:28
Suriye'de rejim bölgesinde düzenlenen Noel partileri kameralara böyle yansıdı 24.12.2019 | 15:35
05:12
İsrail askerleri Kıbrıs'ta! Dikkat çeken Türkiye mesajı 23.12.2019 | 18:36
01:54
Venedik yine sular altında 23.12.2019 | 18:05
00:21
Paris'te Noel öncesi eylemcilerden metro hattına sis bombası 23.12.2019 | 18:05
00:18
Tel Abyad’da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü, 20 yaralı 23.12.2019 | 18:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN