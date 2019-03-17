Yeni Zelanda'daki hain terör saldırısının ardından geriye kahramanlık hikayeleri kaldı...

Yeni Zelanda’da yaşanan hain terör saldırısının detayları ortaya çıkmaya devam ederken, saldırıdan sonra yaralı olarak taşındığı sedyede şehadet parmağını kaldırmış fotoğrafı saldırının simgesi olan 61 yaşındaki Muhsin El Harbi şehit oldu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Harbi tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Kimisi çocuğuna doyamadı, kimisi eşi, çocukları ve hiç tanımadıkları için kendini kurşunların önüne attı. Yeni Zelanda’daki terör saldısının ardından geriye kahramanlık hikayeleri kaldı. Silahlı saldırı düzenlenen camide çocuklarda, gençlerde, yaşlılarda vardı…