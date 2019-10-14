Yıllar sonra ailesine kavuşan SMO askeri, gözyaşlarını tutamadı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, Tel Abyad ilçe merkezini, YPG/PKK'lı teröristlerden tamamen temizledi. 2015'de ABD'nin desteğiyle YPG/PKK'lılar tarafından işgal edilen Tel Abyad'da halk, teröristlerin esaretinden kurtuldu. Suriye Milli Ordusu, yıllar sonra esir hayatı yaşayan aileleriyle bir araya geldi. Suriye Milli Ordusu'na bağlı bir askerin yıllar sonra ailesiyle kavuşma anı duygu dolu anlara sahne oldu..