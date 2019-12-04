YouTube tehlike saçıyor... YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki de çocuklarının Youtube izlemesini yasaklamış!
Dünyanın en büyük video barındırma şirketi olan YouTube'un CEO'u Susan Wojcicki katıldığı televizyon programında çocuklarının Youtube izlemesini yasakladığını açıkladı. YouTube'un içerisindeki zararlı içeriklerin varlığından bahseden YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, YouTube'un çocuklar ve genç kızlar için oldukça zararlı olabileceğini söyledi. Pedagog Oya Akbaş, canlı yayında YouTube, ve sosyal paylaşım sitelerinin çocuklar için içerdiği tehlikeleri ve korunma yollarını anlattı.
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