Yunanistan'dan Türk Bayrağı yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos hakkında açıklama!
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı kınadı.
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