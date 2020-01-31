2019 yılı dış ticaret verileri açıklandı! Dış ticaret açığı azalıyor | Video
Son dakika haberine göre TÜİK 2019 yılı ihracat rakamlarını açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre ihracat 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılında bir önceki yıla göre %2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise %9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret açığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre %43,5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında 75,3 iken 2019 yılında %84,6 oldu.
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