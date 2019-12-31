Web TV Ekonomi 2019'da Türk Lirasına güvenen kazandı

2019'da Türk Lirasına güvenen kazandı

31.12.2019 | 19:22

Yılın son çeyreğinde ekonomik verilerin olumlu seyretmeye başlamasıyla 2020'de ekonomide pozitif gelişmeler yaşanacağı beklentileri arttırırken 2019'da ekonomide neler oldu? Yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları nelerdi?  Borsa İstanbul 115 bin seviyesini gördü. Borsa yılbaşından bugüne yüzde 25 yükseldi. Yılbaşından bu yana gram altında yükseliş yüzde 33. Yılın kazananı gram altın oldu... ONS altında yıllık yükseliş yüzde 18 oldu. ABD Merkez Bankası FED'in para politikası, ons altının 3 yıldır aşılamayan bin 350 doların üzerine çıkmasına sebep oldu. Enflasyon kasım ayında yüzde 10,56 oldu. Yıl sonu enflasyonu yüzde 12 beklenirken dolarda yüzde 12 getiri enflasyonu yenemedi. Euro/TL'de yükseliş yüzde 10 oldu. Euro/TL reel olarak kaybettirdi. Merkez Bankası faizleri son 4 toplantıda  yüzde 24'ten yüzde 12'ye indirdi. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 24'ten yüzde 12'ye geriledi. TL varlıklara yatırım yapan kazandı. İşte tüm veriler ışığında A Haber canlı yayınına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy, Türkiye ekonomisine dair önemli açıklamalar yaptı ve TL'ye güvenenin kazandığının altını çizdi. İşte tüm detaylar...

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

09:15
2019'da Türk Lirasına güvenen kazandı 31.12.2019 | 19:22
05:34
Türk lirasından 6 sıfır atılmasının üzerinden 15 yıl geçti 31.12.2019 | 12:34
03:04
Kayak merkezlerine turist akını! Kayak merkezlerindeki otellerde yer kalmadı! 30.12.2019 | 16:14
07:22
Ons altın performansı ne yönde olacak? 30.12.2019 | 14:24
02:26
İşte 2020 yılı yeni emekli maaşları... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2020 emekli maaş zammı hesabı... 29.12.2019 | 11:54
20:50
Robot finans danışmanları geliyor 29.12.2019 | 09:59
01:16
Yerli arabanın bilinmeyenleri 27.12.2019 | 10:58
03:58
Asgari Ücret belli oldu: 2 bin 324 TL - Faruk Erdem: "Yine enflasyonun üzerinde bir artış yapılmış oldu" 26.12.2019 | 17:35
01:42
Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? 26.12.2019 | 10:47
00:45
Asgari Ücret yarın belli oluyor! 2020 Asgari Ücret ne kadar olacak? 25.12.2019 | 10:07
01:04
2020 yılında 17 milyon kişiye yeni maaş! Emekliye en az bin 256 lira! 25.12.2019 | 09:56
02:23
Eximbank'tan yeni faiz indirimi! 100 baz puana varan indirim yapıldı 16.12.2019 | 11:13
00:59
Son dakika: Güvenlik güçlerine yüzlerce insansız hava aracı geliyor! İmzalar atıldı 15.12.2019 | 13:18
01:24
TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nelerdir? İşte sosyal konut projesi ile ilgili şartlar 15.12.2019 | 11:47
02:57
TOKİ 100 bin konut fiyatları en ucuz bu il ve ilçelerde! İşte fiyatlar... 15.12.2019 | 11:43
17:14
Teknoloji ve Finans programı 7. bölüm: Parayı robotlar yönetecek! 14.12.2019 | 11:47
02:42
Bakan Albayrak: "Kamu bankaları faiz oranını %9-11,5 düşürüp reel sektöre yansıtacak" 13.12.2019 | 11:20
01:46
Sanayide çarklar dönüyor! Ekim ayında sanayi üretimi %3,8 arttı 13.12.2019 | 10:20
03:35
BIST 100 endeksi güne %0,81 artışla 111 bin 10 puandan başladı! 13.12.2019 | 10:16
03:13
Borsa İstanbul'dan yeni rekor 12.12.2019 | 18:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN