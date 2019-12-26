Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?
Altın fiyatı, ABD ve Çin’in geçen hafta uzlaştıkları ticaret anlaşmasının imzalanmasına yönelik belirsizliğin sürmesine paralel olarak 1,508 dolarla son iki ayın en yüksek düzeyini gördü. İç piyasada ise, gram altın fiyatı 287 liraya, çeyrek altın 469 liraya, Cumhuriyet altını da 1,942 liraya yükseldi.
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