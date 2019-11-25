Asgari ücret ne kadar olacak?
Erkan Tan'ın sunduğu Sabah Ajansı'na konuk olan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, yeni yılda asgari ücretle ilgili tahminlerde bulundu.
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