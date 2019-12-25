Asgari Ücret yarın belli oluyor! 2020 Asgari Ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zam miktarı belirleme çalışmalarında artık sona gelindi. Bu ayın başında ilk komisyon toplantısı ile başlayan 2020 asgari ücret zammı çalışmaları tamamlanmak üzere. TUİK tarafından zam miktarı için gerekli veriler kamuoyu ve komisyon ile paylaşılmış ve ardından işçi sendikaları da teklif ve beklentilerini açıklamıştı. 26 Aralık Perşembe günü saat 14:00'de yapılacak toplantıyla 2020 yılı Asgari Ücreti belirlenecek.