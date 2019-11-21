Asgari ücrete enflasyon ayarı: Yüzde 15 ve üzeri bir artış gelecek
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret zammı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Bu güne kadar yapılan artışlar hep enflasyonu geçti. Bu yıl da yüzde 15’in üzerinde artış bekleniyor" dedi. 2020 asgari ücreti kaç lira olacak?
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