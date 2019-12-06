Bakan Albayrak: Yıllık bazda pozitif büyümeye geçtik
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum'da iş dünyası ile buluşma programında konuştu. Albayrak "Artık yıllık bazda da pozitif büyümeye geçtik" dedi. Konuyla ilgili A Para canlı yayınında konuşan AKİB Başkanı Hayri Uğur önemli değerlendirmelerde bulundu.
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