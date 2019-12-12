Bloomberg: Türk ekonomisi büyüyecek!
Tarihin en büyük 3 kur saldırısını püskürten ve ekonomide kısa sürede normalleşerek hedeflerine güçlü adımlarla ilerleyen Türkiye, Bloomberg'in 57 fon yöneticisi, stratejist ve yatırımcı ile yaptığı ankette büyümede en pozitif beklenti görünümüne sahip ülke olarak yer aldı. Konuyla ilgili Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
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