Borsa 22 ayın zirvesinde
Borsa İstanbul BİST 100 endeksi günü 117 bin puanı aşarak son 22 ayın zirvesinde kapattı.
Son dakika haberine göre BİST 100 endeksi günü yüzde 4,53 yükselişle 117,990 ile kapattı.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları sonrası ABD ile İran arasındaki gerilimin azaldığını belirterek, buna paralel dünya borsalarında yükseliş, petrol ve altın fiyatlarında düşüşler görüldüğünü ifade etti.
Karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların gündeme gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının, piyasalarda iyimserliği artırdığını dile getiren analistler, Türk lirası varlıklarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini söyledi.
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