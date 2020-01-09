Web TV Ekonomi Borsa 22 ayın zirvesinde

Borsa 22 ayın zirvesinde

09.01.2020 | 22:02

Borsa İstanbul BİST 100 endeksi günü 117 bin puanı aşarak son 22 ayın zirvesinde kapattı.

Son dakika haberine göre BİST 100 endeksi günü yüzde 4,53 yükselişle 117,990 ile kapattı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları sonrası ABD ile İran arasındaki gerilimin azaldığını belirterek, buna paralel dünya borsalarında yükseliş, petrol ve altın fiyatlarında düşüşler görüldüğünü ifade etti.

Karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların gündeme gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının, piyasalarda iyimserliği artırdığını dile getiren analistler, Türk lirası varlıklarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Borsa 22 ayın zirvesinde 04:56
Borsa 22 ayın zirvesinde 09.01.2020 | 22:02
Albayrak'dan çiftçilere kredi müjdesi! 00:55
Albayrak'dan çiftçilere kredi müjdesi! 09.01.2020 | 12:08
Doğu Karadeniz için 20 milyonluk destek paketi geldi! 01:35
Doğu Karadeniz için 20 milyonluk destek paketi geldi! 09.01.2020 | 09:53
İran'ın yanıtı piyasaları nasıl etkiledi? 07:37
İran'ın yanıtı piyasaları nasıl etkiledi? 08.01.2020 | 11:44
Yeni yılda kıdem tazminatı nasıl belirlenecek? 2020'de çalışanlar kıdem tazminatını nasıl alacak? 03:44
Yeni yılda kıdem tazminatı nasıl belirlenecek? 2020'de çalışanlar kıdem tazminatını nasıl alacak? 07.01.2020 | 10:00
Mobilyadaki KDV indirimi piyasalara nasıl yansıyacak? 01:56
Mobilyadaki KDV indirimi piyasalara nasıl yansıyacak? 06.01.2020 | 10:04
Bakan Albayrak'tan ihracat açıklaması: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı 00:41
Bakan Albayrak'tan ihracat açıklaması: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı 03.01.2020 | 13:58
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'dan A Para'ya önemli açıklamalar 05:12
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'dan A Para'ya önemli açıklamalar 03.01.2020 | 12:54
Altın 2020'de ne kadar kazandıracak? Altına yatırımcısına rekor kar! Cumhuriyet Altını 2019'da yüzde 32 kar getirdi! 04:18
Altın 2020'de ne kadar kazandıracak? Altına yatırımcısına rekor kar! Cumhuriyet Altını 2019'da yüzde 32 kar getirdi! 03.01.2020 | 12:50
TİM Başkanı İsmail Gülle'den A Para'ya önemli açıklamalar 07:01
TİM Başkanı İsmail Gülle'den A Para'ya önemli açıklamalar 03.01.2020 | 12:41
Bakan Pekcan duyurdu! İhracatta Cumhuriyet rekoru geldi 22:01
Bakan Pekcan duyurdu! İhracatta Cumhuriyet rekoru geldi 03.01.2020 | 11:33
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı! 02:29
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı! 03.01.2020 | 10:08
Milyonların beklediği 2020 memur, SGK, Bağ-Kur emekli zamları açıkladı! İşte 2020 yeni memur SGK, Bağ-Kur emekli maaşları... 03:54
Milyonların beklediği 2020 memur, SGK, Bağ-Kur emekli zamları açıkladı! İşte 2020 yeni memur SGK, Bağ-Kur emekli maaşları... 03.01.2020 | 10:07
Bakan Albayrak'tan Çanakkale'de esnaf ziyareti 05:53
Bakan Albayrak'tan Çanakkale'de esnaf ziyareti 02.01.2020 | 16:01
Bakan Albayrak'tan peş peşe müjdeler! Mobilya ve kredi faizleri... 02:26
Bakan Albayrak'tan peş peşe müjdeler! Mobilya ve kredi faizleri... 02.01.2020 | 12:12
Asgari ücretteki artışla birlikte kıdem tazminatı da yüzde 15 arttı 01:51
Asgari ücretteki artışla birlikte kıdem tazminatı da yüzde 15 arttı 02.01.2020 | 09:57
2019'da Türk Lirasına güvenen kazandı 09:15
2019'da Türk Lirasına güvenen kazandı 31.12.2019 | 19:22
Türk lirasından 6 sıfır atılmasının üzerinden 15 yıl geçti 05:34
Türk lirasından 6 sıfır atılmasının üzerinden 15 yıl geçti 31.12.2019 | 12:34
Kayak merkezlerine turist akını! Kayak merkezlerindeki otellerde yer kalmadı! 03:04
Kayak merkezlerine turist akını! Kayak merkezlerindeki otellerde yer kalmadı! 30.12.2019 | 16:14
Ons altın performansı ne yönde olacak? 07:22
Ons altın performansı ne yönde olacak? 30.12.2019 | 14:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN