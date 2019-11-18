Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 106 bin puanı aşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
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