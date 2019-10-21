Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Hakan Atilla oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olduğunu açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, “Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla‘nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BİST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Aynı dakikalarda Borsa İstanbul resmi twitter sayfasından da “Bugün gerçekleştirilen Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Toplantısında, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Hakan Atilla seçildi” açıklaması paylaşıldı.
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