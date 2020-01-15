Borsa'da tarihi zirve! Bıst 100 endeksi 121 bin 579 puan ile rekor kırdı
Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi 121.532 seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. BIST100 endeksi 121 bin 804 puanı görerek yeni rekora ulaştı.
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