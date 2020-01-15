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Borsa'da tarihi zirve! Bıst 100 endeksi 121 bin 579 puan ile rekor kırdı

15.01.2020 | 10:15

Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi 121.532 seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. BIST100 endeksi 121 bin 804 puanı görerek yeni rekora ulaştı.

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