Cari işlemler hesabı fazla verdi

TÜİK, piyasaların merakla beklediği cari işlemler dengesi ekim ayı verilerini son dakika olarak duyurdu. Cari denge ekimde 1,55 milyar dolar fazla verdi. Böylece 12 aylık cari fazla 4,34 milyar dolar oldu. Konuyla ilgili A Para canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın önemli değerlendirmelerde bulundu.