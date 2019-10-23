Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İmar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kaçak yapı ile mücadelemiz devam ediyor. Şu an bin 100 imar denetçimiz var, bu imar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz." dedi.
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