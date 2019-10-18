Dolar'da sert düşüş

Türkiye ile ABD'nin Barış Pınarı Operasyonu'na ara verilmesi konusunda anlaşması sonrası dolar sert düştü. Dün 5.89 civarında seyreden dolar, anlaşma haberleriyle birlikte dün gece 5.84 seviyelerine kadar düşmesinin ardından bugün de Türk Lirası karşısında yüzde 1'den fazla değer kaybederek 5.77 seviyesine geriledi.