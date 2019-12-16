Web TV Ekonomi Eximbank'tan yeni faiz indirimi! 100 baz puana varan indirim yapıldı

Eximbank'tan yeni faiz indirimi! 100 baz puana varan indirim yapıldı

16.12.2019 | 11:13

Ticaret Bakanı Pekcan, Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildiğini açıkladı.

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