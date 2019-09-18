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Fed faiz kararını açıkladı! Fed'in faiz kararı ne anlama geliyor?

Fed, Çarşamba günkü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası politika faizini 25 baz puan düşüşle yüzde 1.75-2.0 düzeyine çekti. Fed'den yapılan açıklamada söz konusu kararda "küresel gelişmeler ve yatay enflasyonun" etkili olduğu belirtildi. Peki, Fed'in aldığı bu faiz kararı ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınında Fed'in faiz kararı masaya yatırıldı. A Para editörü Merve Tepe, Fed haberi hakkında bilgi verdi. Akademisyenler Nurullah Gür ve Mevlüt Tatlıyer de Fed'in kararını değerlendirdi. Ayrıntılar videomuzda...

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Fed faiz kararını açıkladı! Fed'in faiz kararı ne anlama geliyor?
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