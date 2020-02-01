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"Fintech 100’de daha çok Türk şirket olmalı" | Video

01.02.2020 | 11:45

Fintech 100 listesine 2 Türk şirketi girdi. Bunun çok önemli bir başarı olduğunu belirten KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Başkanı Sinem Cantürk, “Bu listeye daha fazla Türk şirketinin girmesi için stratejileri birlikte belirlemeliyiz” dedi. Finansal teknoloji alanında en gelişmiş bölge Asya Pasific. Öyle ki KPMG’nin hazırladığı Fintech 100 listesine sadece Çin ve Hindistan’dan 18 şirket girdi. Bu yıl Türkiye’den de iki şirketin listeye girdiğini belirten KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Sinem Cantürk, “İlk 100’e iki Türk şirketin girmesi önemli bir başarı. Bu listeye daha fazla Türk şirketinin girmesi için ortamı daha çok destekleyip daha gelişmiş bir hale getirmeye çalışmalıyız. Stratejileri birlikte belirlemeliyiz” dedi. aPara’da Şafak Tükle’nin sunduğu Teknoloji ve Finans programında konuşan Cantürk, “İlk 100’de 36 ülkeden şirket var. En fazla şirket ABD, Çin, Hindistan ve İngiltere’den. ABD’nin 15, İngiltere’nin 11, Çin’in 10, Hindistan’ın 8 şirketi listeye girmiş. Yani Yüzde 50’yi bu dört şirket domine ediyor. Çin ilk 5’e üç şirketini sokmuş. Çin geçen yıl da birinci sıradaydı bu yıl da birinci sırada” bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE'DEN BİR UNICORN ÇIKACAK

Listeye daha fazla Türk şirket sokmak için çalıştıklarını belirten Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği Başkanı Demet Zübeyiroğlu, "Dernek bu yüzden kuruldu. Asya Pasific'te Türk şirketlerinin ilgili partilerle buluşmalarını sağladık. Fintech'lerin uluslararası büyümelerini sağlayabilmek, açık inovasyon için gerekli ortamı sağlamak en önemli hedeflerimizden. Finansal kapsama alanını Türkiye'de genişletmek için fintechler çok önemli. Bunu yaparsak ekonomik anlamda Türkiye ciddi bir gelişme sağlayacak" dedi. Fintech ekosisteminin bir arada olduğu ekosistemi FINTR altında toplayacaklarının altını çizen Zübeyiroğlu, "2.5 yılda 6 binden fazla insanı bir araya getirdik. Şimdi bu topluluğu FINTR'ye davet edeceğiz. Çalışma gruplarımız olacak. Bu grupların liderliğini yapabilecek uzman havuzunu oluşturuyoruz. Türkiye'den bir unicorn çıkmasına vesile olacak çalışma grubu

oluşturacağız" ifadelerini kullandı. İstanbul'un bir finans merkezi olabilmesi açısından da fintechler'in çok önemli olduğunun altını çizen Zübeyiroğlu, "Bu anlamda bir çekim merkezi olabilirsek İstanbul'un bir finans merkezi olmasına da katkı sunmuş oluruz ifadelerini kullandı.

KADINLAR ERKEKLERDEN ÇOK KAZANIYOR

Sektörde kadınların varlığının da hızla arttığının altını çizen Zübeyiroğlu, şöyle konuştu: "Fintech tarafında da kadının ağırlığı artıyor.

Kadınlara erişim anlamında fintechler çok önemli. Kadınların finansal sisteme giriyor olması demek ülke olarak kalkınıyor olmamız demek.

Kadınlar kazandığı zaman kazandırıyorlar. Hem de erkeklerden daha fazla. Bu yapılan araştırmalarla da kanıtlandı."

İnovasyonda kadınlara fırsat verilirse erkeklerden 4 kat yüksek bir yaratıcılık gücüne sahip olduklarını vurgulayan Sinem Cantürk ise, "Türkiye'nin önde gelen 25 fintech'iyle görüşme yaptık. Müşteri portföylerinin yüzde 35'i kadın. Bu çok yüksek bir oran. Kadınların bankacılık ya da finans operasyonlarına erişimlerinin fintechler üzerinden daha rahat olduğunu gördük. Fintechler kadını destekleyen bir yola girdi bile" dedi.

RADİKAL DEĞIŞIM VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNDEN GELECEK

Geleneksel finans şirketlerinin yöneticilerinin sektördeki en büyük yıkımın fintech'lerden geleceğini düşündüğünü belirten Cantürk, "Onlarla nasıl iş yapmamız gerektiğinin stratejisini tasarlıyoruz. Her finansal kurumun artık bir fintech stratejisi var" dedi. Bir fintech'e yatırım, birlikte iş geliştirmek, onların ürünlerini kullanmak olabilir ya da içeride bir inovasyon yaratmak gibi modeller üzerinden stratejilerin belirlendiğini belirten Cantürk, "Türkiye'de bu ekosistem içindeki oyuncular için bu stratejiyi birlikte planlamak istiyoruz. Radikal değişimler ise ilk olarak varlık yönetim şirketlerinden gelecek" diye konuştu

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