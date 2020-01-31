Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan faiz mesajı! | Video
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz.
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