İran'ın yanıtı piyasaları nasıl etkiledi?
İran'ın, Irak'ta bulunan ABD üslerini vurmasının ardından piyasalar hareketlendi. Yaşanan son gelişmelerle birlikte borsa, altın, ve döviz piyasasındaki durumu Ahaber canlı yayınında ekonomist Enver Erkan değerlendirdi.
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