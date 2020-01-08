Web TV Ekonomi İran'ın yanıtı piyasaları nasıl etkiledi?

İran'ın yanıtı piyasaları nasıl etkiledi?

08.01.2020 | 11:44

İran'ın, Irak'ta bulunan ABD üslerini vurmasının ardından piyasalar hareketlendi. Yaşanan son gelişmelerle birlikte borsa, altın, ve döviz piyasasındaki durumu Ahaber canlı yayınında ekonomist Enver Erkan değerlendirdi.

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