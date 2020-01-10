Web TV Ekonomi İşsizlik rakamları açıklandı!

İşsizlik rakamları açıklandı!

10.01.2020 | 10:15

Son dakika haberi: Tüik Ekim ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Eylül'de 13,8 olan işsizlik Ekim'de %13.4 olarak gerçekleşti.

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