İşsizlik rakamları açıklandı!
Son dakika haberi: Tüik Ekim ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Eylül'de 13,8 olan işsizlik Ekim'de %13.4 olarak gerçekleşti.
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