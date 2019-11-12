Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni güç! 10 'Korkut' teslimatı gerçekleşti
Türkiye'nin alçak irtifa hava savunmasını güçlendirmek amacıyla 10 adet Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi daha Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdi.
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