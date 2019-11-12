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Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni güç! 10 'Korkut' teslimatı gerçekleşti

12.11.2019 | 12:06

Türkiye'nin alçak irtifa hava savunmasını güçlendirmek amacıyla 10 adet Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi daha Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdi.

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