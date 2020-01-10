Memura aile zammı! Maaş ödemeleri ne zaman?
2020 memur maaşları belli oldu. Memurlar yüzde 5.49 oranında zam alacak. Peki memurlara aile yardımı ne kadar oldu? Toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alan memurlar üçüncü artışı aile parasında yaşadı. 2 çocuk ve eş parası aylık 478,06 lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesiyle de kat sayılar açıklandı, 14 günlük fark yatacak.
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