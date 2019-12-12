Merkez Bankası faizi 200 baz puan indirdi!
Piyasaların merakla beklediği yılın son faiz kararı son dakika olarak duyuruldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yaptı. Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 200 baz puan düşürülerek yüzde 14’ten yüzde 12’ye indirilmesine karar verdi.
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